Intenciones de quema vegetativa en el área de limpieza que variando la cantidad de acres solicitados, han sido reiteradamente solicitados y rechazados por gobiernos y asambleas municipales viequenses por alrededor de una década, hasta hoy. ¿Cómo pueden estos viequenses apoyar la quema en un área donde la Marina calcula unas 1,000 municiones por acre, donde el humo tóxico llegará al pueblo aumentando su contaminación y por supuesto, las enfermedades? Apoyar una práctica prohibida por nuestras leyes locales y las federales, como la Regla 402 del Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica, permitiendo exponer al pueblo a una mayor contaminación no puede ser una opción aceptable de ninguna manera. ¿Qué pretenden y que los guía a estos viequenses? El Presidente de la Asamblea, Sr. Gypsy Córdova, un ex policía y empleado de la compañía de limpieza y de la sub contratista USA Environmental - de cuestionable efectividad laboral - es el gran cabildero en la Asamblea en esta nueva afrenta contra nuestro pueblo. Como en los infortunios, de la Isla de la Pasión en la novela de Laura Restrepo, esta Asamblea “cobra cada gota de felicidad con dos de angustias” a su sufrido pueblo.

8 de septiembre de 2015

- Raymond Soto Dávila

En agosto supimos de pruebas que se están aplicando en los suelos de predios del “Luquillo Experimental Forest”, que en realidad es cualquier porción de El Yunque que decida el gobierno de USA. Buscan establecer medidas base en relación a la edad de esos suelos a diferentes profundidades como antesala al experimento de calentamiento el cual describen es a largo plazo y buscará ver cómo se comportan esos suelos al provocar la sequía.

El Laboratorio al cual se llevarán las muestras es del gobierno de USA, responde al gran propulsor del proyecto, el Departamento de Energía y a su dependencia la “National Nuclear Security Administration” (NNSA). Lo administran contratistas privados. Se encuentra en Livermore, California. Su nombre es Lawrence Livermore National Laboratory. El Lawrence Livermore National Laboratory se describe como “un laboratorio de diseño para la seguridad y confiabilidad de paquetes de explosivos nucleares dentro de armas nucleares.” ¿Qué hacen entonces examinando tierra de El Yunque?

En septiembre se espera que salga el primer envío de una solicitud al Pres. Obama para oponerse a esto. Puedes firmar en: President Obama please ask USDA and the Dept. of Energy to remove heaters from El Yunque Rainforest

Ver boletín